Маслов - о разгромном поражении от «Динамо»: Увидели, чем ФНЛ отличается от РПЛ

Президент «Торпедо» Денис Маслов дал комментарий после разгромного поражения от столичного «Динамо» (0:4) в матче второго тура чемпионата России.

«Увидели, чем ФНЛ отличается от РПЛ. Где-то надо думать побыстрее, где-то надо отдавать передачу побыстрее, бить побыстрее. Думаю, ребята сделают выводы, как и тренерский штаб», - приводит слова функционера «Чемпионат».

Напомним, что в составе победителей дубль оформил Федор Смолов (32-я минута и 69-я, с пенальти). Также по одному голу забили Даниил Фомин (36-я, с пенальти) и Арсен Захарян (45-я).

«Динамо» с четырьмя очками расположилось на второй позиции РПЛ. «Торпедо» находится на 16-й строчке, не набрав ни одного очка.

В следующем туре «Динамо» сыграет на выезде с воронежским «Факелом» (30 июля), а «Торпедо» отправится в гости к самарским «Крыльям Советов» (31 июля).