Дебютный гол Агаларова за «Ахмат» помог грозненской команде одолеть на своем поле «Факел»

Сегодня, 24 июля, на стадионе «Ахмат-Арена» прошел матч 2-го тура между «Ахматом» и «Факелом». Победу одержала грозненская команда со счетом 2:1.

Голы в составе хозяев забили Владимир Ильин (37-я минута) и Гамид Агаларов (64). У воронежцев единственный мяч на счету у Максима Максимова (27).

Нападающий хозяев Гамид Агаларов забил дебютный гол с момента перехода в команду. В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром РПЛ с 18 мячами.

Таким образом, «Ахмат» набрал четыре балла и расположился пятом месте в таблице, на счету «Факела» 12-я строчка и один балл.

В следующем матче подопечные Андрея Талалаева 30 июля отправятся на выезд к «Сочи», а «Факел» примет «Динамо» в этот же день.

РПЛ

2-й тур

«Ахмат» (Грозный) - «Факел» (Воронеж) 2:1

Голы: Ильин 37, Агаларов 64, - Максимов 27

«Ахмат»: Шелия, Тодорович, Семенов, Журавлев, Богосовац, Швец, Тимофеев, Харин (Олейников, 90), Трошечкин (Агаларов, 46), Садулаев (Бериша, 8; Нижич, 75), Ильин (Конате, 75).

«Факел»: Городовой, Дашаев, Божин, Черов, Магаль (Шляков, 82), Альшин (Мастерной, 81), Акбашев, Квеквескири (Шаваев, 72), Дмитриев (Мендель, 72), Аппаев (Ивахнов, 79), Максимов.

Предупреждения:

Акбашев (63), Швец (66), Шаваев (74).