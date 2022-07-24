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«Барселона» достигла договоренности с «Севильей» о трансфере Кунде

Защитник выступает за «андалусийцев» с 2019 года
24 июля 2022 22:19

Защитник «Севильи» Жюль Кунде близок к переходу в «Барселону». Об этом сообщает AS.

По информации источника, стороны достигли принципиальной договоренности о трансфере. Каталонский клуб заплатит за игрока 50 миллионов евро + 10 млн в виде бонусов.

Напомним, что Кунде выступает за «Севилью» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за команду 133 матча, забил девять голов и отдал три результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

В составе сборной Франции защитник отыграл 11 встреч.

источник: AS
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«Барселона» достигла договоренности с «Севильей» о трансфере Кунде
Защитник выступает за «андалусийцев» с 2019 года
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