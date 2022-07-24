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Циннбауэр - о матче с «Ростовом»: Результат немного разочаровал, сегодня хотели взять три очка

«Локомотив» разошелся миром с дончанами (2:2).
24 июля 2022 23:33

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр дал комментарий после домашней ничьей с «Ростовом» (2:2) в матче второго тура чемпионата России.

«Результат немного разочаровал, сегодня хотели взять три очка. Как по мне, команда неплохо вошла в игру. При стандартах «Ростова» не хочу применять слово «прозевали», но реализовали они их очень хорошо», - приводит слова Циннбауэра «Спорт день за днем».

Напомним, что хозяев отличился Антон Миранчук, на 35-й минуте реализовавший одиннадцатиметровый удар, и Константин Марадишвили (90-я). Гости ответили забитыми голами в исполнении Николая Комличенко (4-я минута) и Даниила Уткина (90-я).

Примечательно, что с 65-й минуте красно-зеленые играли в меньшинстве. За вторую желтую карточку с поля был удален Алексис Бека Бека.

Таким образом, железнодорожники с двумя очками располагаются на 11-й позиции турнирной таблицы РПЛ. Дончане находятся на 10-й строчке, имея в своем активе такое же количество очков.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с петербургским «Зенитом» (30 июля), а «Ростов» примет дома подмосковные «Химки» (31 июля).

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