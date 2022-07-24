«Плохо оценил ситуацию». Худяков - о роковой ошибке в матче с «Ростовом»

Голкипер московского «Локомотива» Даниил Худяков объяснил природу своей ошибки в концовке матча второго тура РПЛ против «Ростова», после которой дончане смогли забить второй мяч.

«Наверное, плохо оценил ситуацию. В этом моменте я успевал к мячу, и вот так вот случилось. Не добрался», - пирводит слова вратаря Sport24.ru.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:2. После ошибки Худякова игравший в большинстве «Ростов» вышел вперед за минуту до конца основного времени, однако железнодорожники смогли уйти от поражения на последних секундах.