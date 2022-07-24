Агент Баринова: «Валенсия» сама вышла на футболиста

Агент полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова - Павел Банатин рассказал, что испанский клуб самостоятельно вышел на футболиста.

«Никакой работы агента не было. «Валенсия» вышла сама. Поставила его в список кандидатов на усиление», - пирводит слова Банатина «Чемпионат».

Напомним, в сезоне 2021/22 Баринов провел 29 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

После двух туров нового сезона РПЛ «Локомотив» с двумя очками пока располагается в нижней части турнирной таблицы.