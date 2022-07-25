Начало Серии А могут перенести из-за аномальной жары в Европе

Президент Серии А Лоренцо Казини признался, что начало чемпионата Италии может быть перенесено из-за аномально жаркой погоды в Европе.

«Будет трудно начать сезон 13 августа. Первая проблема связана с климатом, потому что, если нынешние температуры сохранятся, будет очень сложно начать сезон в указанную дату.

Второй момент в том, что этот сезон будет сам по себе необычным из-за паузы, связанной с проведением чемпионата мира в Катаре», - приводит слова Казани Football Italia.

Напомним, в последние несколько недель столбики термометров в европейских странах переваливают за отметку +40 градусов по Цельсию.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 17 декабря 2022 года. Сборная России вынуждена пропустить турнир в связи с отстранением от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.