Юран рассказал о своих счастливых приметах

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился своими счастливыми приметами накануне матчей.

«Когда спускаюсь в лифте перед отъездом на игру, всегда смотрю на то, сколько человек зайдет со мной. Количество людей почти всегда совпадало с количеством голов, которые мы забивали в матче. Если я еду в лифте один - плохо. Когда двое заходят со мной - хорошо. Перед ответным матчем со СКА со мной в лифт зашли три человека. Столько мы и забили», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Добавим, что в сезоне 2021/22 команда смогла сохранить прописку в РПЛ только в стыковых матчах, однако после двух туров текущего первенства идет среди лидеров турнирной таблицы.