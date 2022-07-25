Ковтун считает, что Мозес может стать лучшим игроком в России, если не уедет

Бывший защитник московского «Спартака» Юрий Ковтун заявил, что нигериец Виктор Мозес может стать лучшим игроком российского чемпионата по итогам сезона, если не покинет красно-белых.

«Сейчас он, наверное, получает новый заряд от тренерского штаба. Виктор - футболист высокого уровня. Он может стать лучшим в сезоне, если не уедет», - приводит слова ветерана «РБ-Спорт».

Напомним, в первых двух матчах нового сезона Мозес уже успел отличиться дважды, сначала принеся своей команде ничью с «Ахматом» в Грозном (1:1), а затем поспособствовал разгрому «Краснодара» (4:1), забив один из мячей.

С четырьмя очками красно-белые располагаются в группе лидеров.