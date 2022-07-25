Время чудить. Решение ФИФА по легионерам в российским футболе развязало руки агентам

С одной стороны, решение понятно – Россия сейчас изолирована не только в плане футбола. Попасть в нашу страну стало гораздо сложнее в связи с «культурой отмены», организованной западными авиакомпаниями. Ни ФИФА, ни УЕФА на это повлиять не могут. Но при этом они не могут не учитывать еще и то, что у игроков есть семьи, которые часто, как отмечал, например, Валерий Карпин, в слезах умоляют своих сыновей или мужей вернуться, как им кажется, из неспокойной России.

Однако, с другой стороны, в изолированной от футбольного мира России вместо трансферного рынка вырос дикий капитализм, главную роль в котором стали играть формальные и неформальные агенты футболистов, их юристы и часто родственники. Как-то упорядочить это усилиями РФС просто невозможно.

На стадионе «Динамо» в воскресенье болельщики активнее обсуждали не разгром любимой командой «Торпедо» в старинном дерби, а ночной побег с базы уругвайского защитника Гильермо Варелы. А он ведь еще неделю назад никуда не собирался и в матче с «Ростовом» был на поле лучшим. Что же поменялось? Так все рассказал его агент Оскар Бетанкур: у игрока появился вариант с бразильским «Фламенго», поэтому он - то есть даже не игрок, а агент – решил пошантажировать «Динамо», чтобы увеличить зарплату футболисту и, естественно, получить вознаграждение.

Скандально уходил не только Варела. Из ЦСКА чуть более прилично, чем уругваец, но все равно со скандалом ушел нигериец Чидера Эджуке. Правила ФИФА поспособствовали тому, чтобы он оказался в берлинской «Герте» у хорошо знакомого в России тренера Сандро Шварца. Как отмечает генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов, из-за агента команду покинул другой нигериец Лоуренс Николас.

Совершенно точно можно сказать, что это не последние побеги легионеров из российского футбола. Опять же вернемся к опыту 90-х годов, он подсказывает, что латиноамериканцы и африканцы, особенно если Россия стала для них первой европейской страной, из-за проблем с адаптацией становятся заложниками агентов и всяких околофутбольных дельцов, часто работающих у футболистов и юристами, и переводчиками, и няньками, а по сути являются приживалами и спиногрызами. Но, увы, современный футбол без них невозможен. Однако ФИФА своими решения поставила им некие рамки приличия, которые сейчас отменила в России.

Поэтому ждите и совсем уж абсурдных вещей, которые могут даже со сцены рассказывать какие-нибудь популярные стендаперы. В «Спартаке» в свое время был нигериец Эссиен Фло, который оказался настолько диким, что укусил за палец Александра Шикунова, ходил по-маленькому за футбольными воротами и хранил кости от курицы под своей кроватью на базе. В «Динамо» же, если верить байкам, агенты привезли вообще не того нападающего Алберто. Мало ли в конце в Брализии этих Алберто!

Еще полгода назад все это считалось казусами из прошлого, которые можно вспоминать с улыбкой, но с фактической ликвидацией трансферного рынка в России, оно все вполне может стать будущим.

При этом никаких альтернатив латиноамериканскому и африканскому рынкам нет. Европейских футболистов в России будет все меньше, равно как и адаптированных к Европе тех же бразильцев, а ехать будут либо те, у кого убедительные агенты, либо те, кому нужно закрепиться в Европе, и наша страна тут предполагается всего лишь как первый шаг в посредственные европейские клубы. Вот для проворачивания таких схем решение ФИФА становится просто идеальным. Можно получить первое предложение из какой-нибудь Турции и сразу рвануть, оставив дыру в составе прежней команды.

По сути, ведь уже сейчас все команды РПЛ жалуются на неукомплектованность. Исключение, пожалуй, только «Зенит», но даже он со своими финансовыми возможностями одного бразильца, то есть Юри Алберто, потерял. Помните ведь, что команда в давние времена брала Халка, а в недавние Ловрена из «Ливерпуля», зато теперь довольна и двумя бразильскими ноунеймами вместо одного дорогого нападающего. «Динамо» тоже довольно своим парагвайским ноумейном Роберто Фернандесом, которого взяли вместо уехавшего соотечественника Фабиана Бальбуэны, имевшего опыт игры в АПЛ. И это богатые клубы берут настоящие «черные ящики», а чем команды беднее, тем хуже, вплоть до полного отсутствия легионеров в составе.

Все же благие пожелания делать ставку на «собственных пацанов» - не более, чем лозунги, которыми спортивные чиновники и футбольные ветераны кормят журналистскую братию. «Своих пацанов» на 16 команд РПЛ банально не хватает, чтобы поддерживать относительно приличный уровень футбола. Конечно, будут приводить в пример Владимира Сычевого, который два года назад играл за «Крымтеплицу» в чемпионате Крыма, а в субботу сделал хет-трик за «Оренбург» в ворота «Урала». Но ведь он даже в ФНЛ в прошлом сезоне не всегда выходил в основе своей команды, да и в минувшем туре вышел на замену во втором тайме. Кроме того, нельзя считать, что клубы не ищут таланты и предпочитают «собственным пацанам» легионеров. Тот же немец Сандро Шварц не привез каких-то своих игроков, а доверил место в составе игрокам линии атаки - совсем юным Арсену Захаряну и Константину Тюкавину, чего, уверен, ни сделал бы ни один отечественный специалист, а вот достойно заменить Ивана Ордеца в центре обороны ему было некем, что и стало одной из причин ужасной для «Динамо» концовки прошлого сезона.

Но с футбольных ветеранов взять нечего, они всегда будут вспоминать про то, как они играли без африканцев и бразильцев, но при этом трава на стадионе была зеленее. Зато к спортивным чиновникам и боссам РПЛ есть вопросы. Можно долго рассказывать, что Россию дискриминируют и обижают, можно для самоуспокоения подавать заявления в Спортивный арбитраж, но рынок трансферов это не восстановит. При этом Россию из ФИФА никто не исключал и пропуска в ее офисное здание не отзывал, тем более что на последнем конгрессе Россию представлял нынешний президент РПЛ Александр Алаев. Понятно, что заставить отменить решение по легионерам невозможно, однако проконсультироваться с клубами и попытаться инициировать его смягчение наверняка можно. Во-первых, большой вопрос, почему контрактная система не действует в отношении вновь прибывших легионеров. Они ведь прекрасно знают текущую политическую обстановку и приняли ее, раз прибыли в Россию. Во-вторых, очевидно, что решение ФИФА будет продлеваться, значит, надо требовать его ограничения по времени до начала первого тура чемпионата России и, соответственно, до начала первого тура после зимней паузы. Иначе как-нибудь клуб каждый год будет повторять катастрофу «Рубина» конца прошлого сезона.

Сейчас, увы, можно констатировать, что все это останется только пожеланиями, поскольку дипломатия не в моде не только в футболе. Так что болельщики еще увидят игроков, которых можно будет сравнивать с Эссиеном Фло, коих будут привозить, чтобы хоть кем-то затыкать пробоины в составе.