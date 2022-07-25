Юран - о подписании Давыдова: Меня заводят такие вызовы

Главный тренер «Химок» Сергей Юран объяснил, зачем клуб подписал нападающего Дениса Давыдова, чья карьера шла на закат после ухода из московского «Спартака».

«Мы с ним поговорили в первый день первого сбора: «Если у тебя есть желание вернуться в большой футбол - я тебе помогу. Если его нет давай даже не будем пробовать. Обмануть меня не получится». Он ответил, что хочет. Меня заводят такие вызовы: да, парень ошибался, но у него есть еще время, что выйти на свой уровень. Если продолжит тренироваться в том же духе и дальше, уже в ближайших турах, возможно, выпущу его на замену», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Добавим, что в сезоне 2021/22 команда смогла сохранить прописку в РПЛ только в стыковых матчах, однако после двух туров текущего первенства идет среди лидеров турнирной таблицы, сыграв вничью с чемпионом страны «Зенитом» (1:1) и разгромив «Пари НН» (3:0).