Аленичев выразил мнение, что у «Зенита» нет конкурентов в борьбе за чемпионство в РПЛ

Экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что «Зенит» является главным претендентом на завоевание золотых медалей чемпионата России в сезоне-2022/23.

Отметим, что в данный момент подопечные Сергея Семака занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. В первых двух турах сине-бело-голубые на выезде сыграли вничью с «Химками» (1:1) и на своем поле обыграли «Крылья Советов» (3:0).

– «Зениту» можно уже сейчас отдать медаль, поскольку у них не уезжают легионеры, а наоборот, приезжают. Ни у одной из команд нет шансов обойти «Зенит». Хотелось бы, конечно, ошибиться, – приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Добавим, что на протяжении последних четырех сезонов «Зенит» неизменно становился чемпионом РПЛ.