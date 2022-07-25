Юран рассказал о будущем Мирзова в «Химках»

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран допустил дальнейшую совместную работу с полузащитником команды Резиуаном Мирзовым, который имел конфликт с наставником.

«Почему не останется?! Я же говорю, у меня нет с ним конфликта. Есть требования. Кто их выполняет - тот в команде. Я вообще противник тлеющих конфликтов с игроками - если возникает проблема, предпочитаю сразу сесть, пообщаться и решить ее - каким бы ни было это решение», - приводит слова специалиста Sport24.ru.

Добавим, что в сезоне 2021/22 команда смогла сохранить прописку в РПЛ только в стыковых матчах, однако после двух туров текущего первенства идет среди лидеров турнирной таблицы, сыграв вничью с чемпионом страны «Зенитом» (1:1) и разгромив «Пари НН» (3:0).