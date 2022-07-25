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В «Генке» опровергли слухи о том, что «Зенит» заинтересован в подписании защитника клуба Лукуми

Колумбийский футболист защищает цвета команды из Бельгии с лета 2018 года.
25 июля 2022 12:27
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба «Генка» прокомментировала информацию о том, что центральный защитник клуба Джон Лукуми может стать игроком «Зенита».

Ранее стало известно, что петербургский клуб планирует усилить свою оборонительную линию 24-летним колумбийцем этим летом. Также отмечалось, что на футболиста претендуют «Борнмут», «Фулхэм» и «Ницца».

– Все это лишь трансферные слухи. Невозможно отвечать на каждое сообщение об интересе к тому или иному игроку, – приводит слова пресс-службы бельгийской команды «Чемпионат».

Напомним, что Лукуми выступает за «Генк» с июля 2018 года. Всего за бельгийский клуб он сыграл 135 матчей, забил три гола и отдал два результативных паса. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

В составе сборной Колумбии защитник провел пять встреч. Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в девять миллионов евро.

источник: Чемпионат.com
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