В Санкт-Петербурге перенесли обследование Пиняева

Клубный врач самарских «Крыльев Советов» Кюри Чочаев сообщил, что питерские врачи перенесли обследование полузащитника команды Сергея Пиняева на 26 июля.

«Врачи клиники приняли решение перенести обследование на завтра. С Пиняевым все нормально», - приводит слова доктора ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что Пиняев попал в реанимацию из-за проблем с легкими. Позже в самарской команде опровергли эту новость, сообщив, что 17-летний вингер почувствовал недомогание во время тренировки и находится на обследовании.Затем у игрока был диагностирован пневмоторакс.

Напомним, что Пиняев перебрался в «Крылья Советов» из «Чертаново» в июле 2021 года за 500 тысяч евро. С тех пор он провел за самарскую команду во всех турнирах 31 матч, забил два гола и отдал пять результативных передач.