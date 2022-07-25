«Краснодар» выпустил ролик с нарезкой спорных судейских моментов в игре 2-го тура РПЛ со «Спартаком»

«Краснодар» необычным образом поздравил «Спартак» с победой в матче второго тура чемпионата России.

Отметим, что «быки» в своих соцсетях опубликовали нарезку спорных судейских решений в прошедшей встрече. Данный ролик можно посмотреть на официальной странице краснодарцев «ВКонтакте».

Напомним, игра завершилась со счетом 4:1 в пользу красно-белых. При этом южане остались в меньшинстве на 37-й минуте после того, как главный арбитр матча Кирилл Левников удалил полузащитника Александра Черникова.

В данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. В свою очередь «Краснодар» идет 13-м (1 очко).