Де Брейне считает Холанда одним из лучших футболистов мира

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне высказался по поводу перехода нападающего Эрлинга Холанда в стан «горожан».

Напомним, что 22-летний норвежец пополнил состав английского клуба по окончании сезона-2021/22, подписав с командой пятилетний контракт. Сумма его трансфера из дортмундской «Боруссии» составила 60 миллионов евро.

– Это нормально, что болельщики взволнованы приходом Холанда. Он уже является одним из лучших игроков мира. Подписывая такого футболиста, всегда ожидаешь от подобного трансфера сильной отдачи. Однако сейчас я не могу сказать, что Эрлинг ощущал на себе какое-либо давление, – цитирует де Брейне клубная пресс-служба «мерсисайдцев».

Отметим, что в ночь на 24 июля в Грин-Бей (США) «Манчестер Сити» одержал минимальную победу над «Баварией» (1:0) в рамках товарищеского матча. Холанд стал автором единственного гола в прошедшей встрече.