«Краснодар» обратился в ЭСК РФС c просьбой оценить решения арбитра Левникова в игре со «Спартаком»

В понедельник, 25 июля, стало известно о том, что в ЭСК РФС обратился «Краснодар» с просьбой рассмотреть судейские эпизоды матча второго тура чемпионата России со «Спартаком» (1:4).

Как сообщает Sport24, ссылаясь на слова представителей службы коммуникаций РФС, «быки» недовольны тремя решениями бригады арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

Отмечается, что речь идет об эпизоде с непоказанной второй желтой карточкой форварду красно-белых Александру Соболеву, рукой хавбека соперников Кристофера Мартинса в моменте с голом Романа Зобнина, а также удалении полузащитника южан Александра Черникова. Все эти эпизоды произошли в первом тайме.

Напомним, в данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. В свою очередь «Краснодар» идет 13-м (1 очко).