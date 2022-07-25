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«Краснодар» обратился в ЭСК РФС c просьбой оценить решения арбитра Левникова в игре со «Спартаком»

В прошедшей игре «быки» уступили своему сопернику со счетом 1:4.
25 июля 2022 13:17
автор: Владислав Корегин

В понедельник, 25 июля, стало известно о том, что в ЭСК РФС обратился «Краснодар» с просьбой рассмотреть судейские эпизоды матча второго тура чемпионата России со «Спартаком» (1:4).

Как сообщает Sport24, ссылаясь на слова представителей службы коммуникаций РФС, «быки» недовольны тремя решениями бригады арбитров во главе с Кириллом Левниковым.

Отмечается, что речь идет об эпизоде с непоказанной второй желтой карточкой форварду красно-белых Александру Соболеву, рукой хавбека соперников Кристофера Мартинса в моменте с голом Романа Зобнина, а также удалении полузащитника южан Александра Черникова. Все эти эпизоды произошли в первом тайме.

Напомним, в данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. В свою очередь «Краснодар» идет 13-м (1 очко).

источник: Sport24.ru
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