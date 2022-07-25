Галицкий без разрешения заходил в судейскую после матча «Краснодар» со «Спартаком»

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий после матча второго тура РПЛ, в котором его команда на своем поле принимала московский «Спартак», без разрешения посещал судейскую комнату.
«Рассмотрим необеспечение безопасности на стадионе, связанную с двумя моментами.
Первый - после матча в судейскую без разрешения зашел Сергей Галицкий.
Второе - выбегание на поле болельщика «Краснодара». Также рассмотрим удаление Черникова за агрессивное поведение», - приводит «Спорт-Экспресс» слова главы КДК РФС Атура Григорьянца.
Напомним, встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей и ознаменовалась рядом спорных судейских решений.
источник: «Спорт-Экспресс»