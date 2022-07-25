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Газзаев похвалил игру ЦСКА в первых двух турах нового сезона чемпионата России

В данный момент столичная команда является единоличным лидером турнирной таблицы РПЛ.
25 июля 2022 13:50
автор: Владислав Корегин

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался по поводу результатов армейского клуб на старте нового сезона чемпионата России.

Отметим, что после двух сыгранных туров подопечные Владимира Федотова занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. Красно-синие на своем поле обыграли «Урал» (2:0) и «Сочи» (3:0).

– ЦСКА по первым двум турам произвел очень хорошее впечатление. Показали хорошие командные действия, функциональную подготовку и качественную игру в индивидуальных позициях. Важно, что у армейцев есть четкая нацеленность на результат, – цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в игре третьего тура ЦСКА на выезде встретится с «Пари НН». Матч пройдет 31 июля.

источник: «Спорт-Экспресс»
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