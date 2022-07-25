Кавазашвили высказался за приглашение Мостового в «Спартак»

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал желание экс-полузащитника команды Александра Мостового возглавить красно-белых.

«Я полностью поддерживаю желание Александра. Федун и его окружение обязаны подумать о том, чтобы использовать своих тренеров.

Помните, как называли Мостового, когда он был игроком? Царь. Если Александр играл как царь, то, твою ж мать, почему как тренер он не сделает ход королем?», - приводит слова Кавазашвили Sport24.ru.

Напомним, перед началом нового сезона москвичей возглавил 33-летний испанец Гильермо Абаскаль, который стартовал в России с крупного поражения от питерского «Зенита» в Суперкубке России (0:4).

После первых двух туров чемпионата России «Спартак» с четырьмя очками идет в группе лидеров: команда сыграла вничью с грозненским «Ахматом» (1:1) и разгромила «Краснодар» (4:1).