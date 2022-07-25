Бушманов заявил, что «Краснодар» не имеет в своем составе игроков уровня Промеса и Мозеса

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал победу московского клуба над «Краснодаром» (4:1) в матче второго тура чемпионата России.

Отметим, что составе красно-белых голы забили Роман Зобнин, Квинси Промес и Виктор Мозес. Еще один гол на счету футболиста «быков» Сергея Бородина, отправившего мяч в собственные ворота.

– Если отталкиваться от подбора футболистов, сегодня «Спартак» и «Краснодар» – команды разного уровня. В «Краснодаре» нет таких мастеров, как Мозес и Промес. Да, в первом тайме до удаления Черникова шла равная игра, но я ни секунды не сомневался, что «Спартак» доведет матч до победы, – цитирует Бушманова «Спорт-Экспресс».

В данный момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. В свою очередь «Краснодар» идет 13-м (1 очко).