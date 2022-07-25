Бывший форвард «Реала» Кальехон пополнил состав клуба испанской Сегунды

Пресс-служба «Гранады» сообщила о том, что к команде присоединился фланговый нападающий Хосе Кальехон.
По информации источника, трудовое соглашение 35-летнего испанца рассчитано до лета 2023 года. Отметим, что футболист пополнил состав команды в статусе свободного агента.
Напомним, что Кальехон является воспитанником академии «Реала». Всего в составе мадридцев он отыграл 77 матчей, забил 20 голов и отдал 7 результативных передач.
Также в своей карьере форвард защищал цвета «Наполи», «Эспаньола» и «Фиорентины». Из стана «фиалок» он ушел этим летом в связи с истечением срока контракта.
Добавим, что по итогам прошедшего сезона «Гранада» покинула чемпионат Испании.
источник: ФК «Гранада»