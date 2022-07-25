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Три игрока ЦСКА были включены в символическую сборную второго тура РПЛ по версии WhoScored

Армейцы одержали домашнюю победу над «Сочи» со счетом 3:0.
25 июля 2022 14:35
автор: Владислав Корегин

Статический портал WhoScored опубликовал символическую сборную чемпионата России по итогам матчей второго тура сезона-2022/23.

Отмечается, что в составе оказались три футболиста из ЦСКА, а именно голкипер Игорь Акинфеев, защитник Бактиер Зайнутдинов, а также хавбек Хесус Медина.

В субботу, 23 июля, московский клуб на своем поле обыграл «Сочи» со счетом 3:0. В прошедшей встрече два гола забил Медина. Еще одним забитым мячом отличился Хорхе Карраскаль.

В данный момент ЦСКА единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав шесть очков.

Сборная второго тура РПЛ выглядит следующим образом:

Голкипер: Игорь Акинфеев (ЦСКА);

Защитники: Андрей Малых («Оренбург»), Аслан Дашаев («Факел»), Дуглас Сантос («Зенит»), Бактиер Зайнутдинов (ЦСКА);

Полузащитники: Арсен Захарян, Николо Моро (оба – «Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»), Хесус Медина (ЦСКА);

Нападающие: Федор Смолов («Динамо»), Владимир Ильин («Ахмат»).

источник: WhoScored.com
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