Три игрока ЦСКА были включены в символическую сборную второго тура РПЛ по версии WhoScored

Статический портал WhoScored опубликовал символическую сборную чемпионата России по итогам матчей второго тура сезона-2022/23.
Отмечается, что в составе оказались три футболиста из ЦСКА, а именно голкипер Игорь Акинфеев, защитник Бактиер Зайнутдинов, а также хавбек Хесус Медина.
В субботу, 23 июля, московский клуб на своем поле обыграл «Сочи» со счетом 3:0. В прошедшей встрече два гола забил Медина. Еще одним забитым мячом отличился Хорхе Карраскаль.
В данный момент ЦСКА единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав шесть очков.
Сборная второго тура РПЛ выглядит следующим образом:
Голкипер: Игорь Акинфеев (ЦСКА);
Защитники: Андрей Малых («Оренбург»), Аслан Дашаев («Факел»), Дуглас Сантос («Зенит»), Бактиер Зайнутдинов (ЦСКА);
Полузащитники: Арсен Захарян, Николо Моро (оба – «Динамо»), Роман Зобнин («Спартак»), Хесус Медина (ЦСКА);
Нападающие: Федор Смолов («Динамо»), Владимир Ильин («Ахмат»).