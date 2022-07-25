Бушманов считает, что у Игнатьева есть шанс реанимировать свою карьеру в «Локомотиве»

Бывший наставник «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался по поводу перехода нападающего Ивана Игнатьева в «Локомотив».

Ранее стало известно, что железнодорожники заключили с 23-летним футболистом однолетний контракт с возможностью продления еще на два сезона.

– Главное, чтобы сам Игнатьев осознал – для него это последний шанс заиграть на высоком уровне. На одном таланте, без дисциплины и усердной работы далеко не уедешь. Если будет пахать – сможет реанимировать карьеру, – приводит слова Бушманова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что этим летом Игнатьев расторг контракт с «Рубином». Он выступал за казанский клуб с января 2020 года – на его счету три гола и три результативных паса в 40 проведенных встречах.

Во второй половине сезона-2021/22 нападающий выступал за «Крылья Советов» на правах аренды.