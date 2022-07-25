Фанаты «Атлетико» выступают против возможного перехода Криштиану Роналду в мадридский клуб

Болельщики «Атлетико» не хотят видеть в составе клуба нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

По информации The Mirror, фанаты «матрасников» в соцсетях создали хэштег #ContraCR7 (#ПротивCR7), выступая против возможного трансфера 37-летнего португальца.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что Роналду согласился перейти в «Атлетико». При этом отмечалось, что английская команда готова отдать форварда в аренду до конца сезона-2022/23.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года – на его счету 24 забитых мяча и три результативных передачи в 39 проведенных матчах за клуб в прошедшем сезоне.