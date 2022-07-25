Защитник «Локомотива» Фассон может пропустить остаток сезона из-за травмы в матче с «Ростовом»

Центральный защитник «Локомотива» Лукас Фассон может пропустить оставшиеся матчи московского клуба в сезоне-2022/23.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 21-летний бразилец получил серьезную травму в игре второго тура чемпионата России с «Ростовом» (2:2). Отмечается, что у игрока подозрение на разрыв крестообразной связки колена и разрыв мениска.

Согласно данным источника, в скором времени врачи поставят окончательный диагноз футболисту.

Напомним, что Фассон присоединился к «Локомотиву» этим летом, подписав с командой четырехлетний контракт. Сумма его трансфера из «Атлетико Паранаэнсе» составила три миллиона евро.

В первых двух турах РПЛ бразилец дважды выходил в стартовом составе железнодорожников.