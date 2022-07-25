Гладилин считает, что уход Варелы из «Динамо» не ослабит игру московского клуба

Экс-наставник «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал возможный уход правого защитника «Динамо» Гильермо Варелы из московской команды.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 29-летний уругваец уже покинул расположение бело-голубых и улетел из России. Ранее агента футболиста Оскар Бентанкур заявил, что его клиент может продолжить свою карьеру во «Фламенго».

– Ослабит ли игру бело-голубых побег Варелы? Нет, это не ослабит команду. Он – не игрок, который решал судьбу команды. Хороший футболист, но там сейчас столько ребят молодых и талантливых, что у тренера проблем нет. Так что это не потеря для «Динамо», – цитирует Гладилина «Газета.Ru».

Напомним, что Варела выступает за «Динамо» с октября 2020 года. Всего за столичную команду он отыграл 48 матчей, отдав три результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.