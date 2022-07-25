Руководитель «Арсенала» опроверг информацию, что РПЛ не выплатит клубу спонсорские деньги

Руководитель тульского »Арсенал» Гурам Аджоев высказался относительно выплаты спонсорских денег от РПЛ.

Ранее в СМИ сообщалось, что лига не хочет выполнять обязательства перед командами, вылетевшими по итогам минувшего сезона. Речь идет о казанском «Рубине» (выплата - 2,3 млн), «Уфой» (1,3 млн) и «Арсенале» (1,2 млн).

«Мне ничего не известно о том, что РПЛ не хочет выплачивать нам деньги. РПЛ всегда выполняет свои обязательства. Все, что лига обещает, она выполняет», — приводит «Матч ТВ» слова Аджоева.

Напомним, что после двух туров чемпионата Первой лиги «Арсенал» с шестью очками лидирует в турнирной таблице.