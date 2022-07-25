Экс-нападающий «Ростова» Шомуродов может уйти из «Ромы» этим летом

«Рома» рассматривает возможность продажи нападающего клуба Элдора Шомуродова в текущее трансферное окно.

По информации Roma Press, главный тренер римской команды Жозе Моуринью не впечатлен формой 27-летнего узбекистанца на летнем сборе «волков». Отмечается, что желто-красные оценят предложения клубов по игроку.

Напомним, что Шомуродов выступает за «Рому» с августа прошлого года. Всего за клуб он отыграл 39 матчей, забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Добавим, что в период с 2017 по 2020 годы Шомуродов защищал цвета «Ростова».