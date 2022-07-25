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Нобоа не смог ответить на вопрос о том, останется ли он в составе «Сочи»

Действующий контракт футболиста с южанами истекает следующим летом.
25 июля 2022 16:30
автор: Владислав Корегин

Центральный полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о том, продолжит ли он выступать за клуб.

Ранее 37-летний эквадорец допустил, что может вернуться в «Зенит» этим летом. Также он не исключил вариант, при котором он станет игроком ЦСКА.

– Не знаю, останусь ли я в «Сочи». У меня еще год контракта, я больше ничего сказать не могу. Я сейчас не виду ни с кем переговоры. С «Зенитом» насчет перехода не общаюсь, – приводит слова Нобоа «РБ-Спорт».

Напомним, что Нобоа выступает за «Сочи» с 2019 года. Всего в составе «барсов» он отыграл 77 матчей, забил 26 голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

источник: «РБ-Спорт»
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