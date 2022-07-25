В «Локомотиве» подтвердили, что защитник клуба Фассон повредил крестообразную связку колена

Пресс-служба «Локомотива» сообщила о том, что у центрального защитника клуба Лукаса Фассона было выявлено повреждение крестообразной связки левого коленного сустава.

По словам главного врача железнодорожников Игоря Калюжного, в скором времени команда определится с клиникой, в которой будет проведена операция 21-летнему бразильцу. При этом он отметил, что в данный момент красно-зеленые отправили снимки МРТ в ведущие клиники Европы для подтверждения диагноза.

Также в заявлении клуба говорится, что при таком характере травмы Фассон пропустит семь-девять месяцев.

Напомним, что Фассон перешел в «Локомотив» этим летом из «Атлетико Паранаэнсе». Игрок получил травму в первом тайме матча второго тура РПЛ с «Ростовом» (2:2).