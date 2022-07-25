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В космос отправят бутсы Марадоны

Легендарный футболист умер 25 ноября 2020 года
25 июля 2022 17:15
автор: Александр Поволоцкий

Аргентинские болельщики планируют отправит в космос пару бутс Диего Марадоны.

Как сообщает «Франс Пресс», экипировку легендарного футболиста погрузят на борт спутника «Космический змей». Кроме того, частная компания организовала запись обращений фанатов Марадоны со всего мира.

По информации «Профиля», разместят на жестком диске спутника, который назван в честь чемпиона мира 1986 года. Дата запуска пока не известна.

Напомним, что официальной причиной смерти Марадоны стал отек легких. Он был спровоцирован сердечной недостаточностью.

источник: «Профиль»
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В космос отправят бутсы Марадоны
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