В космос отправят бутсы Марадоны

Аргентинские болельщики планируют отправит в космос пару бутс Диего Марадоны.

Как сообщает «Франс Пресс», экипировку легендарного футболиста погрузят на борт спутника «Космический змей». Кроме того, частная компания организовала запись обращений фанатов Марадоны со всего мира.

По информации «Профиля», разместят на жестком диске спутника, который назван в честь чемпиона мира 1986 года. Дата запуска пока не известна.

Напомним, что официальной причиной смерти Марадоны стал отек легких. Он был спровоцирован сердечной недостаточностью.