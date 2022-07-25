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Владислав Радимов: Если ЦСКА будет стабилен, то поборется с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ

В данный момент московская команда является единоличным лидером турнирной таблицы после двух туров.
25 июля 2022 17:00
автор: Владислав Корегин

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался по поводу возможной борьбы петербургского клуба с ЦСКА за золотые медали чемпионата России в сезоне-2022/23.

Отметим, что после двух сыгранных туров армейцы занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. В свою очередь сине-бело-голубые идут третьими (4 очка).

– Конечно, рановато говорить про то, что ЦСКА может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Прошло всего два тура, все может измениться сто раз, впереди еще 28 туров. Если ЦСКА будет стабилен, то поборется с «Зенитом», – цитирует Радимова «Чемпионат».

Напомним, что на протяжении последних четырех сезонов кряду подопечные Сергея Семака становились чемпионами России. Что касается ЦСКА, то в последний раз красно-синие выигрывали в РПЛ в 2016 году.

источник: Чемпионат.com
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