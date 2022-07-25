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Пруцев входит в сферу интересов ЦСКА и «Црвены Звезды»

Футболист является младшим братом полузащитника «Спартака» Данила Пруцева.
25 июля 2022 17:49
автор: Александр Поволоцкий

Хавбек «Сочи» Егор Пруцев может в ближайшее время сменить команду.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник, 19-летний футболист входит в сферу интересов московского ЦСКА и сербской «Црвены Звезды».

«Руководство ЦСКА заинтересовано в Пруцеве, но шансы сербов выше, потому что полузащитник хочет попробовать себя в Европе», — заявил источник.

Напомним, что Егор находится в клубной системе «Сочи» с июля 2019 года. Всего за барсов он отыграл лишь один матч. В прошедшем сезоне футболист выступал на правах аренды в «Нефтехимике» и «Текстильщике» – на его счету пять забитых мячей и четыре результативных передачи в 38 встречах.

источник: Чемпионат.com
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