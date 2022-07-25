ЦСКА хочет приобрести полузащитника «Партизана» Зделара

Опорный полузащитник «Партизана» Саша Зделар входит в сферу интересов ЦСКА.
По информации «Спорт-Экспресса», армейский клуб готов подписать 27-летнего серба в летнее трансферное окно. Отмечается, что красно-синие предлагают хавбеку трехлетний контракт.
Напомним, Зделар защищает цвета «Партизана» с января 2018 года. Всего за белградскую команду он отыграл 197 матчей, забил шесть голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.
источник: «Спорт-Экспресс»