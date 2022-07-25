Варела приехал на базу «Динамо» за вещами

Уругвайский защитник Гильермо Варела приехал на базу московского «Динамо»э
Как сообщает «Спорт-Экспресс», 29-летний футболист в Новогорске забирает свои вещи. В ближайшее время Варела хочет улететь в Бразилию. Он планирует продолжить карьеру во «Фаменго».
Ранее стало известно, что защитник тайно покинул базу «Динамо». Футболист не отвечал на звонки представителей клуба, которые не знали о местонахождении Варелы.
Гильермо выступал за «Динамо» с октября 2020 года. Его контракт с московским клубом действует до конца июня 2023 года. Варела приостановил соглашение, воспользовавшись разрешением ФИФА.
В составе «Динамо» защитник провел 49 матчей, в которых отдал три голевых передачи.
источник: «Спорт-Экспресс»