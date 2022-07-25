Варела приехал на базу «Динамо» за вещами

Уругвайский защитник Гильермо Варела приехал на базу московского «Динамо»э

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 29-летний футболист в Новогорске забирает свои вещи. В ближайшее время Варела хочет улететь в Бразилию. Он планирует продолжить карьеру во «Фаменго».

Ранее стало известно, что защитник тайно покинул базу «Динамо». Футболист не отвечал на звонки представителей клуба, которые не знали о местонахождении Варелы.

Гильермо выступал за «Динамо» с октября 2020 года. Его контракт с московским клубом действует до конца июня 2023 года. Варела приостановил соглашение, воспользовавшись разрешением ФИФА.

В составе «Динамо» защитник провел 49 матчей, в которых отдал три голевых передачи.