Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Агент защитника «Динамо» Лаксальта заявил, что его клиент счастлив в московской команде

Действующий контракт уругвайского футболиста с клубом РПЛ рассчитан до конца сезона-2023/24.
25 июля 2022 18:21
автор: Владислав Корегин

Агент Ариэль Красовски, клиентом которого является левый защитник «Динамо» Диего Лаксальт, рассказал о будущем своего подопечного в московском клубе.

Ранее 29-летний уругваец заявил, что не собирается покидать стан бело-голубых в летнее трансферное окно.

– Не буду скрывать, у нас есть предложения от других команд, но это нормально, ведь Диего востребованный игрок. Мы обсудим все с «Динамо», но могу сказать, что мы очень профессиональны. Диего очень нравится в Москве и он очень счастлив в «Динамо», – цитирует агента «Евро-футбол.ру».

Напомним, что Лаксальт выступает за «Динамо» с июля прошлого года. Сумма его трансфера из «Милана» составила 3,5 миллиона евро. Всего за москвичей футболист отыграл 16 матчей, не отличившись результативными действиями. Контракт защитника рассчитан до 30 июня 2024 года.

источник: «Евро-футбол.ру»
Это интересно:
В «Зальцбурге» в шутливой форме отреагировали на интерес «Манчестер Юнайтед» к форварду клуба Шешко
Словенский футболист защищает цвета австрийцев с лета 2019 года.
25.07.2022 18:49
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Ювентус» предложил «Ливерпулю» 23 миллиона евро за трансфер Фирмино
Команда Серии А хочет усилить свою атакующую линию перед началом сезона-2022/23.
25.07.2022 18:35
Футбол
автор: Владислав Корегин
Соболев не понимает обвинений в неспортивном поведении в матче «Спартака» с «Краснодаром»
Соболев не понимает обвинений в неспортивном поведении в матче «Спартака» с «Краснодаром»
Красно-белые набрали четыре очка после двух туров и занимают второе место в таблице РПЛ.
25.07.2022 18:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Агент защитника «Динамо» Лаксальта заявил, что его клиент счастлив в московской команде
Действующий контракт уругвайского футболиста с клубом РПЛ рассчитан до конца сезона-2023/24.
25.07.2022 18:21
Футбол
автор: Владислав Корегин
Варела приехал на базу «Динамо» за вещами
Связь с футболистом была потеряна 24 июля.
25.07.2022 18:14
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
ЦСКА хочет приобрести полузащитника «Партизана» Зделара
В данный момент хавбек является капитаном команды из Белграда.
25.07.2022 18:06
Футбол
автор: Владислав Корегин
Пруцев входит в сферу интересов ЦСКА и «Црвены Звезды»
Футболист является младшим братом полузащитника «Спартака» Данила Пруцева.
25.07.2022 17:49
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
В космос отправят бутсы Марадоны
Легендарный футболист умер 25 ноября 2020 года
25.07.2022 17:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Владислав Радимов: Если ЦСКА будет стабилен, то поборется с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ
В данный момент московская команда является единоличным лидером турнирной таблицы после двух туров.
25.07.2022 17:00
Футбол
автор: Владислав Корегин
В «Локомотиве» подтвердили, что защитник клуба Фассон повредил крестообразную связку колена
По прогнозам бразильский футболист выбыл из строя на семь-девять месяцев.
25.07.2022 16:44
Футбол
автор: Владислав Корегин
От Лиги автобусов до Лиги разгромов! Обзор футбольных мемов
Главные футбольные новости в картинках и видосиках.
Дюплантис догнал график Бубки! Как состоялся невероятный мировой рекорд шведского гения
В понедельник утром 25 июля по московскому времени в США завершился чемпионат мира по легкой атлетике. Точку в нем поставил знаменитый шестовик из Швеции Арман Дюплантис, выигравший золото с очередным мировым рекордом – 6 метров 21 сантиметр.
Галицкий не зря ходил в судейскую! Почему владельца «Краснодара» возмутили арбитры матча со «Спартаком»
Второй тур – и снова не обошлось без судейского скандала в матче с участием «Спартака».
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 25.07.2022: на кону 5 550 000 рублей!
25 июля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Чтобы кого-то купить, сначала надо кого-то продать. Время икс для Роналду!
Будущее Криштиану Роналду по-прежнему висит в воздухе. Последним вариантом для ухода из «Манчестер Юнайтед» остается мадридский «Атлетико», в котором не исключают, что сделка действительно возможна.
Удаление, пенальти, гол через себя! Как «Локо» и «Ростов» устроили триллер в Черкизове (видео)
В заключительном матче 2-го тура РПЛ железнодорожники в концовке смогли уйти от поражения, отыгравшись в меньшинстве (2:2).
«Ждем от игрока объяснений». Гендир «Динамо» — о побеге Варелы
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался о ситуации с Гильермо Варелой, оценил старт сезона и трансферные перспективы.
Похоже, Ферстаппен — снова чемпион! Как Леклер разбил машину на Гран-при Франции и отпустил лидера уже на 63 очка
Двенадцатый этап «Формулы-1» завершился победой Макса Ферстаппена на «Ред Булле», который практически гарантировал себе второе подряд чемпионское звание.
Смолов — уже третий по голам в РПЛ! Как «Динамо» разгромило «Торпедо» (видео)
И во 2-м туре РПЛ автозаводцы оказались не способны соперничать на равных – на этот раз команда Александра Бородюка крупно проиграла бело-голубым (0:4).
«Не надо нас перехваливать!» Денис Глушаков — об удачном старте «Химок» в РПЛ
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после своего 50-го матча за подмосковную победу прокомментировал победу над «Пари НН» (3:0) во 2-м туре РПЛ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика