Агент защитника «Динамо» Лаксальта заявил, что его клиент счастлив в московской команде

Агент Ариэль Красовски, клиентом которого является левый защитник «Динамо» Диего Лаксальт, рассказал о будущем своего подопечного в московском клубе.

Ранее 29-летний уругваец заявил, что не собирается покидать стан бело-голубых в летнее трансферное окно.

– Не буду скрывать, у нас есть предложения от других команд, но это нормально, ведь Диего востребованный игрок. Мы обсудим все с «Динамо», но могу сказать, что мы очень профессиональны. Диего очень нравится в Москве и он очень счастлив в «Динамо», – цитирует агента «Евро-футбол.ру».

Напомним, что Лаксальт выступает за «Динамо» с июля прошлого года. Сумма его трансфера из «Милана» составила 3,5 миллиона евро. Всего за москвичей футболист отыграл 16 матчей, не отличившись результативными действиями. Контракт защитника рассчитан до 30 июня 2024 года.