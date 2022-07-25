Соболев не понимает обвинений в неспортивном поведении в матче «Спартака» с «Краснодаром»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал спорные моменты, которые случились во время матча второго тура РПЛ против «Краснодара» (4:1).

Напомним, что «быки» обвинили 25-летнего футболиста в неспортивном поведении и ударе локтем форварда Джона Кордобы.

«В моменте с Кордобой я что-то показал. Но ничего такого неспортивного там не было. Все общаются, все ругаются на поле. Это нормально. Эпизод с локтем? Я его не видел. Да, попал. Но ВАР не имеет права вмешиваться за желтую карточку, а о красной речи там идти не может», — цитирует Соболева «Спорт-Экспресс».

Добавим, что в следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Оренбург». Встреча состоится 31 июля.