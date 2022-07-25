«Ювентус» предложил «Ливерпулю» 23 миллиона евро за трансфер Фирмино

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может продолжить свою карьеру в Италии.

Как сообщает Tuttosport, в подписании 30-летнего бразильца заинтересован «Ювентус». Отмечается, что туринский клуб отправил «мерсисайдцам» предложение в размере 23 миллионов евро за переход футболиста этим летом.

Согласно данным источника, английская команда готова рассмотреть вариант с уходом форварда.

Напомним, что Фирмино выступает за «Ливерпуль» с июля 2015 года. За это время он отыграл за «красных» 327 матчей, забил 98 голов и отдал 74 результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Вместе с клубом бразилец стал чемпионом Англии, а также победителем Лиги чемпионов.