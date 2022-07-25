В «Зальцбурге» в шутливой форме отреагировали на интерес «Манчестер Юнайтед» к форварду клуба Шешко

В «Зальцбурге» прокомментировали появившуюся новость о том, что «Манчестер Юнайтед» хочет приобрести нападающего клуба Беньямина Шешко.

Ранее стало известно, что «красные дьяволы» рассматривают кандидатуру 19-летнего словенца в качестве усиления своей атакующей линии. Также на игрока претендует «Ньюкасл».

– Мы хотим 300 миллионов плюс Бруно Фернандеша, – говорится в сообщении австрийской команды в соцсетях.

Напомним, что Шешко выступает за «Зальцбург» с июля 2019 года. Всего за «быков» он провел 38 матчей, забил 12 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт истекает в конце сезона-2025/26.