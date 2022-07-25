Хохлов – об уходе Варелы из «Динамо»: Избавились от негодяя – и хорошо

Экс-наставник «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал вероятный уход из московского клуба правого защитника Гильермо Варелы.

Ранее стало известно, что 29-летний уругваец прибыл на базу бело-голубых в Новогорске для того, чтобы забрать свои вещи. Отмечается, что в ближайшее время игрок хочет улететь в Бразилию и присоединиться к «Фламенго».

– Естественно, когда на игрока рассчитывают, а он уходит – это потеря для команды. Однако если человек поступает таким образом, то нужно просто забыть про него, а при подписании последующих контрактов вносить в соглашения какие-то пункты во избежание подобных ситуаций. А вообще, избавились от негодяя – и хорошо. Видимо, так и должно быть, – цитирует Хохлова Legalbet.

Напомним, что Варела выступает за «Динамо» с октября 2020 года. Всего за столичную команду он отыграл 48 матчей, отдав три результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.