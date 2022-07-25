Президент РФС Дюков оформил себе Fan-ID

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков оформил на свое имя карту болельщика.

Напомним, закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года. Согласно ему, каждый участник матча, будь то болельщик, футболист, сотрудник клуба или официальное лицо обязан оформить персонифицированную карту (Fan-ID).

«Александр Валерьевич действительно получил карту болельщика на общих основаниях в одном из московских МФЦ», - приводят «РИА Новости» заявление службы коммуникаций РФС.

Напомним, оформить персонифицированную карту болельщика можно в МФЦ с 4 июля.