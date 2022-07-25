Наумов заявил, что Магкеев и Мампасси могут заменить травмированного Фассона в «Локомотиве»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал серьезную травму центрального защитника клуба Лукаса Фассона.

Отметим, что по итогам матча второго тура РПЛ с «Ростовом» (2:2) у 21-летнего бразильца было выявлено повреждение крестообразной связки левого коленного сустава. По предварительным прогнозам игрок пропустит семь-девять месяцев.

– Защитник хорошо провел себя в первых играх. Конечно, травма серьезная, но главное – это характер, он молодой игрок. Кто должен заменить Фассона? Магкеев отлично себя проявил в последнем матче, он должен получать игровую практику. И Мампасси тоже должен получить свой шанс, – цитирует Наумова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Фассон перешел в «Локомотив» этим летом из «Атлетико Паранаэнсе». Сумма его трансфера составила три миллиона евро. В составе железнодорожников он отыграл два матча.