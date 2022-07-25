В «Партизане» сообщили об отсутствии переговоров с ЦСКА по трансферу полузащитника Зделара

Генеральный директор «Партизана» Милош Вазура оценил возможный переход опорного полузащитника клуба Саши Зделара в ЦСКА.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что армейская команда предложила 27-летнему хавбеку контракт сроком на три года.

– У нас нет никакой информации по поводу интереса со стороны ЦСКА. Они не делали запрос по Саше, а наш клуб на данный момент не ведет никаких переговоров по переходу Зделара в московскую команду, – цитирует Вазуру Sport24.ru.

Напомним, что Зделар выступает за «Партизан» с января 2018 года. Всего за белградскую команду он отыграл 197 матчей, забил шесть голов и отдал 21 результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3,5 миллиона евро.