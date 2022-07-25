Кобелев - об уходе Варелы из «Динамо»: Приезжают сюда за деньгами и при первой возможности сваливают

Экс-наставник московского «Динамо» Андрей Кобелев отреагировал на самовольный отъезд с базы команды защитника Гильермо Варелы.

Сегодня стало известно, что футболист вернулся в Новогорск, чтобы забрать свои вещи.

«Человек перед игрой ночью уехал с базы — это полное предательство. Они приезжают сюда за деньгами и при первой возможности сваливают. Лучше его продать, с паршивой овцы хоть клок шерсти получить. В команде я бы его не оставил», — цитирует Кобелева «Чемпионат».

Напомним, что Варела выступает за «Динамо» с октября 2020 года. Всего за столичную команду он отыграл 48 матчей, отдав три результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.