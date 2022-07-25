Представитель защитника Дориа прокомментировал информацию об интересе со стороны «Зенита»

Агент защитника Дориа отреагировал на сообщение об интересе к бразильцу со стороны «Зенита».

Ранее в СМИ появилась информация, что клуб из Санкт-Петербурга также хочет приобрести другого бразильца Глобера, выступающего за «Аль-Наср». Дориа играет за мексиканский клуб «Сантос Лагуна».

«На данный момент из «Зенита» по Дориа ко мне никто не обращался. Но мы обязательно рассмотрим предложение, если оно поступит», — цитирует Марсело Фернандеса «Чемпионат».

Контракт Дориа с мексиканской командой истекает в июне 2025 года.