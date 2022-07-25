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«Сочи» заключил контракт с полузащитник Коваленко

Ранее футболист был отзаявлен другим клубом РПЛ.
25 июля 2022 20:45
автор: Александр Поволоцкий

«Сочи» объявил о заключении контракта с хавбеком Александром Коваленко.

Как сообщает официальный сайт южан, с 18-летним футболистом заключено соглашение, но он продолжит выступать за »Крылья Советов» на правах аренды. Ранее стало известно, что самарский клуб отзаявил Коваленко.

Отметим, что хавбек является воспитанником футбольной школы «Чертаново». За «Крылья Советов» Александр выступал с февраля текущего года.

В минувшем сезоне Коваленко сыграл 90 минут против «Оренбурга» (4:2) и «Зенита» (0:3) и отдал одну голевую передачу.

источник: ФК «Сочи»
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