Зарема Салихова: «Спартак» никогда не заходил в судейские комнаты, а говорил открыто и публично

Супруга президента «Спартака» Леонида Федуна ответила на претензии «Краснодара» о работе бригады судей в матче второго тура РПЛ.

Напомним, что встреча завершилась победой красно-белых со счетом 4:1.

«Когда мы просили прозрачности, ясности в истолковании эпизодов для футболистов, болельщиков, для всех, кому важно и интересно разбираться в правилах, в изменениях трактовок, почему-то «Краснодар» молчал и никак не поддерживал, жил по принципу «моя хата с краю». При этом мы никогда не заходили в судейские комнаты, а говорили открыто и публично», — цитирует Зарему Салихову «Спорт-Экспресс».

Добавим, что «Краснодар» не устроило, что главный арбитр матча Кирилл Левников не стал показывать вторую желтую карточку форварду «Спартака» Александру Соболеву за неспортивное поведение. «Быки» провели большую часть матча вдесятером.