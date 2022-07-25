Властимил Петржела: «Спартак» остался в прошлом, вся Россия болеет за «Зенит»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела назвал самую популярную команду России.

Напомним, что перед стартом нового сезона РПЛ клуб из Санкт-Петербурга выиграл у «Спартака» (4:0) в матче за Суперкубок России.

«Раньше самым популярным клубом был московский «Спартак», но времена меняются: «Зенит» — лучшая команда России и самая популярная. А «Спартак» остался в прошлом. Сейчас вся Россия болеет за Петербург»,— приводит «РБ-Спорт» слова Петржелы.

Добавим, что «Зенит» и «Спартак» в двух турах набрали по четыре очка.